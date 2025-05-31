Bu kapsamda, rapor yenileme işlemleri artık vatandaşlardan talep beklenmeden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Rapor sisteminin devreye alınmasıyla birlikte, bu hasta gruplarının raporlarının evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından elektronik sistem üzerinden takip edildiğini belirtti. Vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, ekipler otomatik olarak randevular oluşturarak ziyaret planlaması yapıyor.

Memişoğlu, kamu sağlık kuruluşlarına gitmeden, evde yapılan ziyaretler sırasında rapor yenileme işlemlerinin tamamlandığını ve gerekirse uzaktan sağlık hizmetleriyle sürecin desteklendiğini açıkladı. Yeni uygulamanın vatandaşların hayatını kolaylaştırmasını ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmasını hedeflediklerini dile getirdi.