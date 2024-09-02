Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait Termal Kaplıcaları İşletmeleri’nde sağlık personellerine hafta içinde konaklamada yüzde 50, diğer hizmetlerde ise yüzde 60 indirim yapıldı.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal Kaplıca İşletmeleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş, “Sağlık Bakanlığımız, bütün sağlık çalışanlarına pandemide göstermiş oldukları özverili çalışmalarının karşılığı olarak moral ve motivasyon içerikli bir yaklaşımla yatak ücretlerinde yüzde 50, banyo ve termal hizmetlerinde ise yüzde 60’a varan bir indirim yaptı. Bütün sağlık çalışanlarımızı Yalova’ya davet ediyoruz. Bu indirimle bu fırsattan yararlanmalarını talep ediyoruz. Hepsine pandemide ve sürekli yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz” dedi.

Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, 3 bin 600 hektar alan içinde bulunan kaplıcalarının ormanlık alanda otel, hamam ve havuzların içinde bulunduğu bir yer olduğunu söyledi. Kaplıcaların milattan önce 3. yüzyıldan beri aktif olarak kullanılan şifalı sulara sahip olduğunu anlatan Öztamur, “Burada termal otelimiz var. 64 odalı, Çınar Otelimiz 13 odalı ve arka tarafta 12 daireli apartlarımız var. Aynı zamanda günübirlik ziyaretçilerimiz için kullanılabilecek hamamlar, havuzlarımız var. Karma hamamımız olduğu gibi, erkek ve kadınların ayrı olarak girebileceği Valide Hamam, ailelerin girdiği Sultan Hamam da tesisimiz içinde bulunmakta. Sağlık Bakanlığımız, yeni bir uygulamaya geçti. Sağlık çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı olarak, onların bedenen ve ruhen daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla hafta içleri indirim uygulandı” diye konuştu.