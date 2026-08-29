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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Hasanbaba mevkii alt geçidinde meydana gelen kazada pikap ile hafif ticari araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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