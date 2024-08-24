Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından her yıl düzenlenen Sağlık Bilimleri Festivali’ne destek verecek. Hazırlanan iş birliği protokolü ile festivalin ulusal boyutlara taşınması hedefleniyor.

BUÜ ile KBÜ arasında özel bir iş birliği protokolü hazırlandı. KBÜ’nün gerçekleştirdiği Sağlık Bilimleri Festivali’ne (Sağlıkfest) BUÜ’nün akademisyen ve öğrencileri de katkı sağlayacak. Protokole KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çifci imza attı.

Rektör Kırışık, “Türkiye projesine dönüşecek”

Törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BUÜ’nün sağlık alanında çok gelişmiş ve son derece başarılı bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı. İki üniversitenin geçmişte farklı alanlarda iş birliğine imza attığını hatırlatan Prof. Dr. Fatih Kırışık; “Bugün imzaladığımız protokol ile de sağlık alanında yarışma ve atölye çalışmalarıyla festivali daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiz. Daha önce üniversitelerimiz arasında yaptığımız Sosyal bilimler Festival ile akademik iş birliği protokolü imzalamıştık. İlişkilerimizi giderek geliştiriyoruz Karabük Üniversitesi olarak planlamasını yaptığımız üniversitelerimizle birlikte bir Türkiye projesi haline dönüştürmek istediğimiz Sağlık Bilimleri Festivali ile sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar, eğitim uygulamaları geliştirmek ve projeler üretmek istiyoruz” dedi.

İş birliği devam edecek

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci ise akademik gelişmenin ve kalkınmanın en önemli yollarından birisinin üniversiteler arasındaki iş birlikleri olduğunu aktardı. Kurum olarak güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Cafer Çiftci; “Üniversitemiz Tıp fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile güçlü bir kadroya sahip. Bu protokol sayesinde tüm akademik personelimizle Karabük Üniversitesi’ne destek vermeye devam edeceğiz. İşbirliğimizin kapsamının da farklı alanlarda genişleyeceğine inanıyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Törende BUÜ Genel Sekreter Vekili Mehmet Aydemir ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.