Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, “MHRS’den veya 182’den randevu bulamadıysanız hastanedeki randevu birimine gidiyorsunuz ve sizin kaydınızı alıyorlar. O gün randevu yoksa bile size uygun bir zamanda randevuyu o birim ayarlıyor” dedi.

Yalova İl İnsan Hakları Temmuz ayı toplantısı Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan başkanlığında yapıldı.

Yalova Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya kurul üyelerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş ve Yalova Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Burak Gül katıldı. Toplantıda, randevu sistemi ve sağlık hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, randevu sisteminin etkinliğine dair veriler de paylaşıldı. Dr. Burak Gül, “65 yaş üstü, riskli gebelik gibi kısıtlı hastalar için hastane bünyesinde MHRS danışma birimi kuruldu. Koordinasyon Merkezi diye de geçiyor. Hastalar o birime başvuru yaptıkları zaman MHRS birimindeki arkadaşlarımız yönlendirme yapıyorlar. Sonuç göstermek için bir daha randevu alındığı zaman ilk randevu alacakların da önüne geçmiş oluyorlardı. Biz bu şekilde randevu kalabalıklığını da ortadan kaldırmaya çalıştık. Hastane olarak mesai dışı uygulamalar ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Mesai dışında da doktor arkadaşlarımızın çalışması için biraz önü açıldı. Hasta yükü çok olan hekim arkadaşlarımızın mesai dışında hizmet vermesi için de çalışmalar devam ediyor. Şu an kamu hastanelerinde toplam 195 uzman hekim, 178 pratisyen hekim, 64 diş hekimi, 747 ebe ve hemşire bulunmaktadır. Birinci basamak sağlık tesislerinde birçok tanı ve teşhis yapılabiliyor. Aile hekimi arkadaşlarımız izleme ve tarama faaliyetleri yapıyor. 10-14 Haziran arası toplam 9 bin 300 adet MHRS’den randevu kaydı açılmış. 8 bin 400 tane ayaktan randevu almış. 971 kişi randevuya gelmemiş. 23 bin kişi de muayene olmuş. Bunun içerisinde acil ve ultrasonu çıkardığımız zaman yani 18 bin civarı oluyor. 9 bin civarı MHRS’den randevu yapıyorsak 9 bin civarı da ayaktan hasta bakılmış” dedi.

Toplantıda, randevu sistemine dair yenilikler ve düzenlemeler de ele alındı. Uzm. Dr. Osman Karakuş, “Randevu merkezi daha da aktif hale geldiği için sıkıntılar çözülecek” diyerek kurul üyelerini bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Karakuş, şunları kaydetti:

“Toplumda oluşan bir algı var. Randevu alamıyoruz; muayene olamıyoruz diye. Bu algı üzerinden de gerçekten toplum geriliyor. Yalova’da randevu birimini hastane bünyesinde açtık. Bunu bakanlığa da bildirdik ve Türkiye genelinde de uygulanmaya başladı. MHRS’den veya 182’den randevu bulamadıysanız hastanedeki randevu birimine gidiyorsunuz ve sizin kaydınızı alıyorlar. O gün randevu yoksa bile size uygun bir zamanda randevuyu o birim ayarlıyor. Kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor. Bu noktada herkese iş düşüyor. Randevu sistemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve eğitmek gerekiyor. Şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Yalova’nın nüfusu resmi rakamlarda belli. Hizmet alan kişi sayısı ise çok farklı. Yazın Yalova’nın nüfusu 1, 1-5 milyon kişinin üzerine çıkıyor. Planlamayı ona göre yapmak gerekiyor. Biz yazın vakalara daha hızlı ulaşmak için motorize ekip kurduk. Bakanlığa Yalova’da durumu izah etmeye çalıştık. Sağlık çalışanlarının sayısını yüzde 25 arttırdık. Vatandaşa 1. basamak sağlık hizmetlerinin önemini anlatmak gerekiyor. Aile sağlığı merkezlerinde tanı ve teşhis yapılabildiğini öğretmemiz gerekiyor. Bir-iki branş haricinde problem büyük oranda çözülmüş durumda."

Toplantının sonunda Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Osman Karakuş’a ve Dr. Burak Gül’e teşekkür etti. Doğan, "Burada Yalova’nın sağlık hizmetleri ve randevu sistemindeki gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Osman Karakuş ve Yalova Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Dr. Burak Gül’e detaylı bilgilendirmeleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Sağlık hizmetlerindeki bu iyileştirmeler ve yenilikler, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma konusunda önemli adımlardır. Toplantıya katılan tüm kurul üyelerine, gösterdikleri ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” dedi.