Nestle Health Science’ın takviye edici gıda markası Pure Encapsulations sağlık profesyonellerine yönelik düzenlediği bilim zirvesine ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen ve bütünsel sağlığın ele alındığı zirvenin bu yılki başlığı ‘Sağlıklı Yaş Almanın Geleceği’ oldu.

İstanbul’da gerçekleşen zirvede; Türkiye’den ve dünyadan bilim insanları, sağlıklı ve iyi yaş almanın koşullarını aktardılar. Sağlıklı yaş almayı bütünsel olarak ele alan zirvenin açılışını Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan “Evrensel Sağlığı Anlamak” başlıklı sunumuyla yaptı.

Sinirbilim üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan konuşmasında, sağlıklı yaş almada bedensel hareketin önemine vurgu yaparak öğünlerin azaltılması, sosyal ve duygusal yönden gerçek ilişkiler kurulması, stres yönetiminin yapılması ve rutin hayatın dışına çıkarak yeni şeylerin keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

‘‘Yaşam bilgi üzerinden ilerliyor’’

"Bilgi İşleyen ve Anlam Yaratan Bir Enformasyon Sistemi Olarak Yaşam” başlıklı sunumuyla katılan Beyin Cerrahisi Profesörü Prof. Dr. Türker Kılıç, önemli bir dönüşüm çağında olduğumuzu belirterek, “Enformasyonun büyük önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Yaşam tamamen enformasyon ve bilgi üzerinden yürüyor. Bilgi işleyen her sistem er ya da geç bir zeka üretir. Bilgi işleyen sistemlerin ürettiği o zeka sadece organizmaya ait değil, yaşamın bütünlüğüne ait bir zekadır. Yaşam enformasyon üzerinden sıçrayan bir sistem. Yeni zekanın gelişmesinde ve sağlıklı yaş almada rolü büyüktür’’ ifadelerini kullandı.

Kadın hormonları ve bağırsak mikrobiyomu alanında tanınan Dr. Felice Gersh de konuşmasında üreme ile metabolizmanın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Gersh sözlerine şöyle devam etti: “Menapozla birlikte azalan hayat hormonu estradiolun biyolojik saatin doğru çalışmasında etkisi büyük. Biyolojik saat tam anlamıyla çalışmazsa vücut fonksiyonları olumsuz etkilenir. Buna bağlı olarak menapoz dönemlerinde yağ yakımı azalır. Özellikle kas yapma ve kasları korumada gerekli olan hormon estrodiol salgılanamadığı için menapozlu bireyler kendilerini jetlag gibi hissederler. Ayrıca beyin estrodiolu sever. Bu dönemde ilgili hormonun salgılanmaması nedeniyle sadece üreme yeteneğinin kaybına değil, beyin kalp ve karaciğer gibi hayati organları da yıkıma sürükler.”

Prof. Dr. Atasoy sağlıklı yaş alma da hormon seviyesinin önemine dikkat çekti

Ameliyatsız etkin tedavi yöntemleriyle bilinen Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy da, "Sağlıklı Yaşlanmada Hormonal Sistem" başlıklı sunumuyla katılımcılara seslendi. Atasoy konuşmasında hormon seviyesinin her yaşta önemine dikkat çekerek yaş aldıkça hormonlar azalsa da beslenme ve anti-aging programlarıyla telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘‘Sağlıklı yaş almada yaşam kalitesi ve beslenme önemli’’

Zirvenin son bölümünde söz alan Nestle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik ve Nutrigenomik Uzmanı Jörg Hager ise insan vücudunun farklı makrobesin oranlarıyla hayatta kalabilecek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak sağlıklı yaş almada genel bir kural olarak, günlük kalori alımında protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

‘‘Amaçsız insan çabuk yaşlanır’’

“Yaşlanmayı Yavaşlatmak İçin Stres Yönetimi” konusunu ele alan fizyopatoloji, metabolizma ve klinik beslenme doktoru Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral da stres anında artan kortizol hormonunun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Stres, özellikle kanser, kalp damar ve beyin hastalıkları gibi ciddi pek çok hastalıklara zemin hazırlar. Stresle birlikte kortizol hormonunun artışı kemik sağlığını da ciddi oranda etkiler. Şarkı mırıldanmak, ağlamak, gülmek ve düzenli nefes egzersizleri stres yönetiminde etkilidir. Sağlıklı yaşam için gerekli enerjiyi kaslarımızdan alıyoruz. Kas sağlığımızı düzenli egzersizle elde ediyoruz. Sağlıklı yaş almada uykunun önemi yadsınamaz. Düzenli uyku vücudumuzun yenilenmesini sağlar. Uykuda yaşlanmayı önleyen hormonlar salgılanmakta. Mutlaka 23.00’te uykuya geçilmesi gerekir. Buların yanı sıra yaşamın bir amacı olması gerekir. Amaçsız insan çabuk yaşlanır.”

‘‘Sağlıklı yaşlanmada kaliteli ve düzenli uyku şart’’

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise dünya çapında bütünleştirici tıp alanında öncü isimlerden olan Psikiyatrist Dr James Greenblatt, “Optimum Yaşlanmaya Giden En Net Yol: Uykuyu Optimize Etmek ve Stresi En Aza İndirmek" konusunu ele aldı. Sunumunda uykunun iyileştirici yönüne vurgu yapan Greenblatt, “Sağlıklı yaş almada uykunun önemi büyük. Uykunun yeterince alınmaması kalp, felç, obezite ve bunama gibi pek çok ciddi rahatsızlığa da neden olmaktadır” dedi.