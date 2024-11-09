Eziyet yönetmeliğinin ardından Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren Aile Hekimliği Çalışanları, 2 Aralık tarihinde 5 gün süreyle yeniden iş bırakacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından masa başında hazırlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine tepkiler sürüyor. Aile Hekimliği Çalışanlarını, hemşireleri, ebeleri ve hastaları mağdur edecek maddelerle donatılmış yönetmeliğin kimseye bir yararı olmamasına karşın bakanlığın ısrarcı olması sahada tepkilerin artarak devam etmesine neden oldu.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Eziyet yönetmeliğine karşı büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmemize rağmen Sağlık bakanlığı bizleri görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti. Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık. Bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusu Sağlık Bakanlığı'ndır.” diye konuştu.

Bu yönetmeliğin uygulanması halinde sadece hekimlerin değil hastaların da büyük mağduriyetler yaşayacağının altını çizen Kandemir, yönetmeliği okuyan hastalarımız da yapılacak olan eylemlerde bizlerle olacak. Dedi. AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir Savunulacak tek tutarlı tarafı bulunmayan bu yönetmelikte ısrar etmenin, insanları mağdur etmenin, sahayı yormanın akılcı hiçbir anlam taşımadığını belirtti.

2-6 Aralık tarihleri arasında 5 günlük ortak iş bırakma kararı alan STK’lar ise şöyle:

AHESEN, AHEF, , ASEF, BDS, Genel Sağlık İş, Hürriyet Sağlık Sen, Sahader, Sahimsen, SES, TTB ve TÜMRAD-DER.