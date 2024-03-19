Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, tribünden sahaya inerek olaylara karışan maskeli bir taraftarın Almanya'dan kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe kafilesi, stattan ayrılmak için yaklaşık 3 saat bekledi. Polis ekipleri, olaylara ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında maça saha içinden müdahale edenlerin yanı sıra sosyal medyada olayları körükleyenlerin de olduğu belirtildi. H.Ç. isimli taraftarın sahaya atlamadan önce, maçtan önce arkadaşlarıyla birlikte poz verdiği bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, olayların detaylı bir şekilde incelenmesi için 3 müfettiş ve 5 kişilik bir heyeti Trabzon'a görevlendirdi.