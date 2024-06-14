İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, mobilya sanayini birbirine kattı. Kaçan kurbanlığın bir iş yerinde yakalandığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde hayvan pazarından alınan inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Kaldırımdan yola inerek otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Kovalamaca sırasında mobilya atölyesine giren kurbanlık, çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımıyla yakalandı. Kurbanın kaçtığı ve yakalandığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: iha