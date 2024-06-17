AK Parti, sokaktaki sahipsiz ve başıboş hayvanlara yönelik uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyi tamamladı. Yeni düzenlemeye göre, hayvanını terk edenlere verilen para cezası önemli ölçüde artırılarak 50 bin TL'ye çıkarılacak.

Saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş veya kuduz riski taşıyan köpekler öncelikle barınaklara götürülecek ve rehabilitasyon sürecine alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilemeyen köpeklerin ise uyutulması planlanıyor.

Kurban Bayramı sonrasında muhalefet partileriyle de paylaşılması beklenen bu teklif, sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmalara son noktayı koymayı hedefliyor.

Mevcut 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda değişiklikler öngören düzenlemeye göre, hayvanını terk eden kişilere uygulanan 5 bin TL'lik para cezası, on katına çıkarılarak 50 bin TL'ye yükseltilecek.

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı bu düzenlemede, sokaklardaki başıboş köpeklerin toplanması ve kısırlaştırılmasıyla ilgili kurallar belirlendi. Bu bağlamda, saldırgan, anatomik sorunları olan veya kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara yerleştirilecek. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

Mahalle sakinlerinin bildiği ve baktığı, zararsız ve kısırlaştırılmış köpeklere ise dokunulmayacak; kısır olmayanlar kısırlaştırıldıktan sonra mevcut yerlerinde kalacaklar.

Teklif metnine yeni para cezaları eklenmiş durumda. Örneğin, sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara, hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.

Denetimle ilgili maddelerde de değişiklikler öngörülüyor. Mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sokak hayvanları için ayırdığı bütçe artırılacak.

Teklif, Kurban Bayramı sonrası önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak, ardından muhalefetle paylaşılacak ve nihayetinde Meclis Başkanlığı’na verilecek.