Operasyonlarda toplam 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sahte alkol üretimi ve dağıtım ağına yönelik yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte alkol üretim merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, üretilen sahte alkollerin İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla gibi büyükşehirlere dağıtıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine güvenlik güçleri, 6 ayrı eş zamanlı operasyon düzenleyerek sahte alkol üretim ve dağıtım zincirini çökertti.

Operasyonlar sırasında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan toplam 28 bin 400 litre sahte alkol ile sahte ürünlerin orijinal gibi görünmesini sağlamak amacıyla kullanılan 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi. Sahte alkol üretiminde kullanılan ekipmanlar ve hammaddelere de el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.