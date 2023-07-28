Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlam ya da engelli oranı düşük kişilerin sahte engelli raporları alarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendirdi. "Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarından şüphelenen polis ekipleri, hızla harekete geçerek soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, toplamda 9 kişiden oluşan dolandırıcı şebeke olduğu tespit edildi. Bu şebeke içinde kamu görevlilerinin de bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, sahte engelli raporu düzenleyerek malulen emeklilik, araç alımında ÖTV muafiyeti, ücretsiz ulaşım kartı ve evde bakım ücreti gibi engellilere tanınan haklardan yararlanarak kamu kaynaklarını zarara uğratmıştı. Ayrıca, şüphelilerin sahte rapor vaadiyle birçok vatandaştan da para alarak dolandırdığı tespit edildi.

Dolandırıcılar, sahte engelli raporu alacak kişiler adına hastanelerden randevular alıyor ve tahlil ve doktor muayenelerine girme işlemini atlayarak sahte raporları düzenliyordu. Eski sağlık kurullarında düşük çıkan engelli raporlarını usulsüz işlemlerle yükseltip, malulen emekli ediyorlardı.

Polis, dolandırıcıları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, C.K. (48), H.Y. (42), Ş.Ö. (38), F.V. (39), Y.Ş. (47), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44) ve H.M. (59) isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok doktora ait sahte kaşeler, çok sayıda muayene evrakları ve başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi.