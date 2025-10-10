Bakan Yerlikaya, operasyonların son iki haftadır sürdüğünü ve şüphelilerin banka hesaplarında toplam 38 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 28 şüpheliden: 16’sı tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli olarak, Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar uygulamaları kurarak yasa dışı kumar oynattıkları, Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.