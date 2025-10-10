Kaza Kemalpaşa mahallesi Hicran ile Paşaören sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran sokakta seyreden Ayşe Ç.(42) yönetimindeki 16 ALU 184 plakalı hafif ticari araç, Paşaören sokaktan çıkan Raziye A.(25) yönetimindeki 34 YJ 7909 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar site duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT