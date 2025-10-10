Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 30 Eylül günü siber suçlarla mücadele kapsamında örgüt liderliğini M.Ş.G. ve K.G.’nin yaptığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçları kapsamında; Hatay’da 9, Muğla’da 4, Ordu’da 1, Mersin’de 1, Antalya’da 1 şüpheli olmak üzere 5 ilde 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda örgüt liderleri dahil toplam 16 şüpheli yakalandı. Şahısların 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 TL işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 TL tutarında gelir elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere ait; 19 telefon, 21 sim kart, 2 laptop, 1 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Ekim günü mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs savcılıkça serbest kalırken, 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.