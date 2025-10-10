Ebeveynler için önemli olan yalnızca odanın görünümü değil kullanılan malzemenin sağlığa uygunluğu, mobilyanın dayanıklılığı ve çevreye duyarlılığıdır. Çünkü çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü bu odalarda geçirir; güvende olmaları her şeyden önce gelir.

Güvenliği Standart Haline Getiren Yaklaşım

Mobilya sektöründe güvenlik konusunu bir standart haline getirmeyi amaçlayan Çilek, üretiminin her aşamasında bu hassasiyetle hareket ediyor. Ürünlerinde kullanılan ahşap malzemeler FSC belgeli, sürdürülebilir ormanlardan elde ediliyor; böylece hem doğa hem de çocukların sağlığı korunuyor.

Elektrikli parçalar Avrupa CE güvenlik standartlarına uygun şekilde üretiliyor, metal ve plastik aksamlar ise RoHS direktifine göre zararlı kimyasallardan arındırılıyor. Ambalajlarda dahi REACH standartları uygulanarak çocukların temas ettiği her yüzey güvence altına alınıyor.

Her üretim süreci ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile denetlenirken doğaya duyarlı üretim anlayışı ISO 14001 çevre yönetim sistemiyle destekleniyor. Çilek mağazaları da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olup satış ve satış sonrası süreçlerde aynı kalite standartlarını sürdürüyor.

Kullanılan tüm ahşap malzemeler E1 standardına uygun olarak kanserojen madde içermeyecek şekilde üretiliyor. Bu sayede çocuklar; soludukları havadan dokundukları yüzeylere kadar tamamen güvenli bir ortamda büyüyor.

Güvenli Odalar, Huzurlu Uykular

Bir çocuk odasının gerçek değeri içinde duyulan huzurla ölçülür. Çilek, yalnızca güvenli ürünler üretmekle kalmayıp ebeveynlerin içini rahatlatan bir güven kültürü oluşturmayı hedefliyor. Çünkü çocuk güvenliği, bir markanın değil bir anlayışın göstergesidir.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.