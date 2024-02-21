Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 84 kişinin hakkı olduğu 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana, sahte imza kullanılarak bungalov yaptırıldığı öne sürülen hissedar Atilla Bayrak, “Bizim sahte imzalarla yaptırdığımız söyleniyor, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık. Kendilerine çok güveniyorlar ve insanlık, dürüstlükten bahsediyorlarsa gelsinler parselleyelim bu yeri ama biliyorum gelmeyecekler, çünkü onlar iyi niyetli değiller, art niyetliler” dedi.

Kuruçeşme Mahallesi’nde uzaktan akraba olan 84 kişinin hissesi bulunan 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana sahte imza kullanılarak bungalov yaptırıldığı iddia edilen hissedarlardan Atilla Bayrak, yapılan bungalovlar hakkında konuştu. Bayrak, hissedarlara arsanın parsellenerek ayrı tapu çıkarılması gerektiğini ve bunu ilk başlata kabul ettiklerini söyledi. Hissedarların arsanın bölünmesi için imza atmadıklarını belirten Bayrak, sahte imza ile bungalov dikildiği iddiaları hakkında da 7 bin 100 dönümlük arsada 3 bin 600 metrekare olduğunu ve bu bölümü kanunen kullanabilme hakkının olduğunu söyledi.

“Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık”

Tek parsel alana sahte imzayla bungalov diktiği iddia edilen Atilla Bayrak, “Burası 7 bin 100 metrekare, buranın 3 bin 600 metrekaresi tapuda da bizim kendi adımıza kayıtlı. Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık. Ondan sonra insanların istekleri bitmedi, sürekli bir şeyler istediler. Maddi olarak istediler, bize de ev yapacaksın dediler ama ben hiçbirine boğun eğmedim ve razı gelmedim daha sonrasında iş buralara kadar geldi. Biz buraya yatırım yapalım dedik ama insanlar bize her türlü takoz koymaya çalışıyorlar. Takoz koyanlardan bir tanesi Serdar Bayrak benim rahmetli ağabeyimin oğludur, şu anda da zaten bütün yerleri izale-i şuyu davası açmıştır. Biz hakkını vermemize rağmen hakkından da fazlasını vermemize rağmen hala uğraşıyor bizimle. Öbür hanımefendinin de burada bildiğim kadarıyla 400-450 metrekare bir hissesi var. Öbür beyefendinin de yine 200 metrekare hissesi var. Biz burada bir yatırım yaptık ama rahat durmuyorlar. Burası hiçbir şekilde kaçak yapı değildir, tüm belgelerimiz mevcut. Elektrik, su aboneliklerimiz mevcut ve devletimize vergimizi de ödüyoruz. Bu konuda herkese asılsız ithamlarda bulundular. Mahkemelerin görevlerini yerine getirmediklerini iddia ettiler, şuanda da süren bir mahkeme süreci mevcut” dedi.

“Tapudan randevu aldık hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermediler”

Hissedarlara arsanın parsellenmesi için defaten çağrıda bulunduğunu belirten Bayrak, “Bungalovlar yapılmadan önce ben bu insanları aradım, ulaştım hepsine. Dedim ki; ‘gelin buraya parselleyelim, herkes hakkını alsın.’ Kimisi satar, kimisi kiraya verir parsallendikten sonra ne yapıyorsa yapsın. Hiçbir şekilde yanaşmadılar. O zamanki masrafı 100-150 bin lira civarındaydı, masrafını da ben çekeyim sizin bana borcunuz olsun ama olmasa da olur problem yok dedim. Kabul ettiler ama sonrasında hiçbir şekilde telefonlarıma da cevap vermediler, yanıma da gelmediler. Bunun için tapuya ve belediyeye gidip imza vermeleri gerekiyor. Yani burada ben kendi şahsıma ait bir imza istemiyorum. Şimdi burada bende mi kötü niyet var, yoksa onlarda mı kötü niyet var? Burada sizin bir araziniz varsa buranın yani satılmasını istiyorsanız ya da istemiyorsanız parsellenmiş olması, ifrazlı olması daha iyi değil mi? Üç sefer ben burayı müşteri getirdim, kendilerini aradım, tapudan randevu aldık hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermediler. Ertesi gün geleceklerdi, bu konuyla alakalı da şahitlerimiz belli ve ispatlıdır. Kendilerinin neyin peşinde olduklarını da bilmiyorum. Anlamsız, yalan yanlış beyanlar ve ifadeler de devam ediyorlar” diye konuştu.

“Bizim sahte imzalarla yaptırdığımız söyleniyor, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil”

Bayrak, “Şimdi bunlar zaten bir iddia. Bizim sahte imzalarla yaptırdığımız söyleniyor, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Burada bir metrekare hissesi olan bir arkadaş ya da bir hissedar bugün gittiği zaman elektrik kurumuna hissesini burada belgelediğinde buranın aboneliğini alabiliyor. Su aboneliğini de alabiliyor, gerekli işlemleri zaten yapılabiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu çok komikçe yalan yanlış bir iftiradır. Bu konuyla alakalı da zaten avukatımız gerekli yerlere, mercilere yani yazışmalarını yaptı. Bunların da hakkında suç duyurusunda da bulunduk zaten. Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda der ki, ‘her bir hissedar başkalarının hisselerine zarar vermeyecek şekilde yerini, hissesini kullanma hakkına sahiptir.’ der. Bunu ben değil kanun diyor” şeklinde konuştu.

“Biz yapı kayıt izin belgesi alamadığımızdan dolayı mühürlendi”

Yapı kayıt belgesinin olmadığı için bungalovların mühürlendiğini belirten Bayrak, “Mühürlenme hususundaki iddialar ise biz yapı kayıt izin belgesi alamadığımızdan dolayı mühürlendi. Yapı kayıt izin belgesi alabilmemiz için bütün hissedarların imzası gerekiyor. Mühürlenmesinin olayı bundan dolayı. Burada zaten yapılar yapılırken sözde konuşulan zaten imzaları verilecekti. Yerler parselizasyon olacaktı. Ondan sonra insanların çeşitli talepleri oldu ve bizden yüklü meblağlarda paralar istediler. Ben de dedim ki gidip belediyeye gerekli makam ve mercilere şikayet edin, bu en doğal hakkınızdır. Onlarda gerekli mercilere şikayet ettiler ama mahkemeyi, belediyeyi, muhtarı zan altında bıraktılar. Oysa hepsi görevini eksiksiz, net bir şekilde yerine getirmiştir. O konuyla alakalı da bütün belgeler, para cezaları hepsi mevcut” ifadelerini kullandı.

“Kesinlikle o iddiaların hepsi asılsızdır”

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu aktaran Bayrak, “Yeğenim demek istemiyorum konuşmasında ‘ölüm mü, kalım mı olacak’ muhabbeti yapmış o konuyla alakalı da 3 kişi hakkında gerekli suç duyurusunda da bulunduk. Bizim de kimseden korkumuz yok, Allah’a hamdolsun yerimiz, yurdumuz belli o yeğenimiz demek istemiyorum Serdar Bey. Hani işte ölüm mü olacak, kalın mı olacak, muhabbeti yaptı burada. Onunla ilgili de o üç kişi hakkında da gerekli suç duyurusunda da bulunduk. Hani bizim de kimseden korkumuz yok. Allah’a hamdolsun yerimiz belli, yurdumuz belli. Gene söylüyorum kesinlikle o iddiaların hepsi asılsızdır. Türk mahkemeleri her şekilde işini, görevini layıkıyla yerine getiriyor” dedi.

“İnsanlık, dürüstlükten bahsediyorlarsa gelsinler parselleyelim bu yeri”

Kendisinin mağdur olduğunu aktaran Bayrak, “Yatırımı yapan ve esas mağdur olan biziz burada. Kendilerine çok güveniyorlar ve insanlık, dürüstlükten bahsediyorlarsa gelsinler parselleyelim bu yeri. Şikayetçi olan insanlara buradan sesleniyorum; eğer biraz vicdanları ve Allah korkuları varsa gidelim parsel işlemlerini başlatalım. Ama biliyorum gelmeyecekler, çünkü onlar iyi niyetli değiller, art niyetliler. Böyle olmaz bu düşmanlık” dedi.