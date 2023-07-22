Türk şiir dünyasının tanımış şairi ve son dönem Türk Hece Şiiri üstadı Cemal Safi, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Balıkesir’in Akçay tatil beldesine şiir ve şarkılarıyla anıldı. BAYŞAD, Balıkesir Kent Konseyi ’Şehre Vefa Meclisi’ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Derneğinin katılımı ile şiir ve Cemal Safi imzalı şarkılar seslendirildi.

Ünlü şair ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği Akçay’da, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şehre Vefa meclisi ve BAYŞAD (Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği Şiir ve Şarkılarıyla ’Cemal Safi Anma’ gecesi Akçay Cumhuriyet meydanında gerçekleşti. Balıkesir Yazarlar ve Şairler derneğine bağlık yazar ve şairler kurulan stantlarda kendilerine ait kitapları vatandaşlara imzaladılar.

Anma gecesinin açılışını Gökmen Karadağ, Şair Safi’nin bir şiirini okuyarak, açılış konuşmasını yapmak üzere BAYŞAD Başkanı Gülçin Yurdakul’u davet etti. Başkan Yurdakul, "Cemal Safi’nin şiir dünyasını ve ilk olarak BAYŞAD’la 2011 yılında düzenledikleri ’Kazdağları Şiir Günleri’ ne katılarak tanış olduklarını ve ömrünün büyük bir kısmını Akçay’da geçirdiğini belirtti. Cemal Safi’yi anmak için bir gece düzenlemek istediklerini Başkan Yücel Yılmaz’a ilettiklerinde, Bu istekten dolayı Başkan Yılmaz’ın çok memnun olduğunu ve gerekeni yapma sözü verdiği ve düzenlediğimiz bu güzel gece için Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Cemal Safi’nin Akçay’da komşusu olan ve arkadaşı Feridun Yükselir,"1973 yılından beri ve ölümüne kadar beraber olduğum Cemal Safi, unutulmaz bir insan kelimeleri kukla gibi oynatan bir şairimizdi. Allah gani gani rahmet eylesi. Cemal Safi ile Ankara ve Akçay’da bir çok etkinlikte beraber olduk. Cemal Safi 40 kadar şarkı sözünü Orhan Gencebay olmak üzere şiirlerini Zeki Müren, Muazzez Abacı, Zekai Tunca, Selçuk Tekay ve Candan Erçetin gibi birçok sanatçı verdi. Safi’nin besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Cemal Safi ile Romanya’ya gitmiştik. İnanın Cemal Safi’ye Romenlerde aşık olmuştu. Bu güzel gece de üstadı anmak için çalışma yapan Yücel Başkan, Gülçin Hanım, Şehre Vefa grubuna ve Koro Şefimiz Atik Sahil ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Cemal Safi’yi anma gecesi Koro Şefi Atik Sahil’in ’Haklısın ne kadar üzsen de beni’ şarkısını okuması ile başladı. Şair Gönül Ünver, ’Vur da öyle git, şiir, Solist Gülseren Yiğit, Vurgun, Şair Elif Yavaş, Bekledim şiir, Solist Berk Ersöz, Ya evde yoksan, Şair Emine Pişiren, Bu Gece şiir, Solist Merve Aktumur, Aklım Takıldı, Şair Bestesu Coşkunlar, Aklım Almıyor şiir, Solist Oğuzhan Kargun, Bundan daha güzel müjde mi olur, Şair Fatma Yaşar, Aklım Çıkıyor şiir, Solist Canan Onkar Sarıoğlu, Git, Şair Handan Efe, Ayşen, Solist Hasan Süyüköz, İç Benim için, Şair Hasibe Boztepe, Bilseydim, Solist Gülay Etçioğlu, Seninle Buluşmamız, Şair Sevgi Ataş, Yar Olamadın, Solist ve Koro Şefi Atik Sahil, İmkansız ve Şair İsmail Sarıçay’da Çoban Kızı şiirlerini okudular. Programın sonunda Koro Şefi Atik Sahil ve ekibi etkinliği izleyen vatandaşların istedikleri neşeli ve hareketli parçaları icra ederek, geceyi sonlandırdılar. Şehre Vefa Meclisi Başkanı ve BAYŞAD Başkanı Gülçin Yurdakul, Konservatuvar Müzik Derneğinin Koro Şefi Atik Sahil’e günün anısına plaket ve çiçek taktimi ile sona erdi.