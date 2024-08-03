Bursa’da bir şüpheli gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştü. Omzundan sakatlanan şüpheli kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polis ekiplerince yakalandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi’nde bulunan bir binanın 2. Katına giren Gürkan B. (40), evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi. Fakat telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı. Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra kayıplara karışırken, ihbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B.’nin daha öncede 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.