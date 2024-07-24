Bursa’da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Başında kask bulunan şüphelinin düşe kalka saldırı yaptığı anlar çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın silahını ve motosikletini yere düşürme anları ile kaçarken motosikleti ayağıyla sürümesi dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde bir telefon bayisini hedef alan motosikletli saldırgan çevredekilere aldırış etmedi. Kasklı saldırgan iki tekerlekli aracını park edip defalarca ateş etti. Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Saldırganı görenler hemen 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemenin ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.