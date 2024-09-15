Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederek, ayakta tedavi olanlarla birlikte yaralı sayısının artabileceğine dikkat çekti. Başkan Alemdar, "Patlamayla birlikte yangın başlamış. Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Yusuf Alemdar, Hendek’te bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yusuf Alemdar, "Şuanda bizim bilgimiz, içerden çıkarmış olduğumuz, ambulanslarla taşıdığımız 12 yaralımız var. Dışarıdan patlamayla birlikte etrafta, ayakta tedavi edilen yaralılarla belki sayı 20’dir ama içeriden çıkardığımız, ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var" dedi.

"Ayakta tedavi olanlarla birlikte sayı daha fazla olabilir"

Ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü ifade eden Alemdar, "Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Bunların içerisinde yangından etkilenen, patlamanın sonucunda yaralanmış olanlar var, hastanelerimize sevk ediyoruz. Şuana kadar görmüş olduğumuz yanmalar var. Bunlarla ilgili de ilk tespitlerimize göre ciddi bir şey yok ama hastaneye gidildiğinde daha net bilgi alacağız. Ambulansla gönderdiğimiz 12 ama etrafta, ayakta tedavi olanlarla birlikte sayı daha fazla olabilir" diye konuştu.

"Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla birlikte yangın başlamış. Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip, kardeşlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. İtfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma personelimizin tamamı burada. Patlama anında içeriden kaçanlar, kalanlar olmuş. Şuan da net bir sayı veremiyoruz" şeklinde konuştu.