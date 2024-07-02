Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunan dekoratif peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanları, kavşaklar, yürüyüş alanları, işlek caddeler ve sahilleri güzelleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde sosyal doku üzerinde çalışıyor ve çehreyi değiştirecek dokunuşlar yapıyor. Özellikle merkezde her gün binlerce vatandaşı ağırlayan park alanları ve bahçelerde deforme olan yapılar yenileniyor, kavşaklar ve cadde kaldırımlarında ise estetik bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Millet Bahçesi’nde, SGK Köprülü Kavşak ve Maliye Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.