2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, dış transferde üç ismi daha renklerine bağladı. Yeşil-siyahlılar, Balıkesir BŞB’den Melih Kurtay, Çağdaş Bodrumspor’dan Ömer Alp Engin ve Ada Yem Uşakspor’dan Berke Baran Akçam ile anlaşmaya vardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanmasını hızla sürdürüyor. Dış transferde üç ismi daha renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar, Balıkesir BŞB’den Melih Kurtay, Çağdaş Bodrumspor’dan Ömer Alp Engin ve Ada Yem Uşakspor’dan Berke Baran Akçam ile anlaşmaya vardı.

Dış transferde toplam 9 oyuncuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hem hücum hattını hem de savunma organizasyonunu güçlendiren temsilcimiz, kurulan yeni yapı ile parkeye inmeye hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonu öncesi takım yapımızı daha sağlam hale getirmek amacıyla transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Melih Kurtay, Ömer Alp Engin ve Berke Baran Akçam ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda oyuncularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.