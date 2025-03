Kültür ve sanatın her dalından özel etkinlikleri Sakaryalılar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle manevi iklim yaşattı. Sergilerden, konserlere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği Ramazan takvimine kültür ve sanat dostları büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için Karagöz ve Hacivat oyununu ilçelerde buluşturan Ramazan takviminde İslam dünyasının en kıymetli hazinelerinden biri olan Mukaddes Emanetler’in kapıları Sakarya’da açıldı. Takvimde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibinin hummalı çalışmasıyla ortaya çıkan İstanbul Mushafı, Ofis Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Kent Orkestrası’nın güçlü repertuarından oluşan konserler, birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen tasavvuf musikileri, tiyatrolar ve ünlü yazarın katılımıyla düzenlenen söyleşilerle Ramazan takvimi dolu-dolu geçti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, "Büyükşehir olarak her ay birbirinden farklı etkinliklerle Sakarya’da kültür ve sanatın her dalını yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle şehrimizde manevi bir iklim yaşattık. Tasavvuf musikileri, gölge oyunları, konserler, sergilerle şehrimizin tamamına sirayet eden manevi iklimi kültür ve sanat dostlarıyla buluşturduk. Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Etkinliklerimiz her ay devam edecek. Değerli konuklar, renkli programlarla şehrimizde kültür ve sanatı yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.