Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 6 sporcusu Avrupa Elemelerinde yarışacak A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde yapacağı hazırlık kampının kadrosuna büyükşehirli sporculardan kaptan Ramazan Döne, Taner Günay, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu, Atakan Şirin ve İlkan Keleşoğlu katıldı. A Milli Erkek Hentbol Takımı 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turunda İtalya ile iki maç yapacak. A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım’da Sakarya’da Serdivan Spor Salonu’nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım’da İtalya’nın Chieti kentinde yapılacak.