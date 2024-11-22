Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde son dönemde yoğun olarak gerçekleştirilen kermes, festival, fuar gibi organizasyonlara dair sorunları aktarmak için randevu talep eden esnaf odaları yöneticilerini makamında ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnaf odası başkanlarıyla festival ve fuar organizasyonlarıyla ilgili yaşanan sorunları görüştü. Ziyarette SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Terziler, Tuhafiyeciler, Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Çokluk, Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, Sakarya Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Turgaç yer aldı.

ESNAF TEMSİLCİLERİNDEN ALEMDAR’A TEŞEKKÜR Toplantıda esnaf temsilcileri, bahse konu organizasyonların getirdiği olumsuzluklar, ticari normların hiçe sayılması ve konuyla ilgili alınabilecek tedbirlerle ilgili Başkan Alemdar’a bilgi verdi.

SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a şehir esnafının arkasında durduğu ve bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖNCELİK SAKARYA ESNAFI Başkan Alemdar ise şehrin ticari dokusuyla ilgili atılan her adımda önceliğin “Sakarya esnafının güçlü kalması” olduğunu vurguladı ve festival gibi esnafın ticaretini etkileyen organizasyonları doğru bulmadığını belirtti.

OLUMLU BAKMIYORUZ Alemdar, “Bizim tek derdimiz önce Sakarya’mız. Şehrimizde ensaflarımız, sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve tüm dinamiklerle birlikte hareket ediyor, istişare kültürünü her fırsatta dile getiriyoruz. Elbette esnaflarımızın da şehir yaşamında yapması gerekenleri ifade ediyoruz. Fakat festival, kermes ve fuar gibi esnafımızın ticaretini etkileyen organizasyonlara olumlu bakmıyoruz. Bizim esnafımız bir çalışma yapacak olursa yanlarında oluruz. Fakat dışarıdan gelecek bu tip festival, kermes ve fuar gibi organizasyonlara Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmayacağız” dedi.

ESNAFLARIMIZDAN DA HASSASİYET BEKLİYORUZ Şehir yaşamını etkileyen, kamusal alanlarda düzeni bozan durumların da çözümü için esnaflardan hassasiyet beklediklerini aktaran Başkan Alemdar, “Biz esnafımızın yanında olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Esnaflarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Kaldırım işgali ve seyyar satıcılar konusunda da hassasiyet taşıyoruz. Biz hepsini bir bütünlük içerisinde değerlendiriyoruz. İnşallah hep birlikte çalışmaya, Sakarya’yı daha yaşanılabilir, müreffeh bir şehir haline taşımaya devam edeceğiz” dedi.

