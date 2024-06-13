Koşabiliyorken Koş proje dahilinde Sakarya İlkokulunda yetişen sporcu öğrenciler kendilerini izleyen protokol ve velilerine şov yaptılar.

Sakarya İlkokulunda ’Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında yapılan etkinliğe ; Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor il Müdür Yardımcısı Bilal Gölen, Karesi Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Caner Çorlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ,öğretmenler, öğrenciler ve aileler katılım sağlamıştır.

proje dahilinde Sakarya İlkokulunda yetişen sporcu öğrencilere etkinlik ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, daha çok spor yapan hareketli bir nesil yetiştirilmesi , öğrencilerin spor aktivitelerine ulaşmalarının sağlanması, çeşitli spor branşlarıyla tanışması, spor vasıtasıyla sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve spor kültürünün oluşturulması amaçlandı.

Etkinlik sonrası Karesi Kaymakamı Metin Arslabaş yaptığı açıklamada, öğrencilere ve etkinliğe katkı yapan herkese teşekkür ederek, "Yapılan etkinliğe 670 öğrenci keyifle etkinliklere katıldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar büyük öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.