Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 1 Haziran’da başlayan cankurtaran sezonu, 15 Eylül itibarıyla sona erdi. 105 gün boyunca görev yapan cankurtaranlar, 616 olaya müdahale ederek sezonu sıfır can kaybıyla tamamladı. Bu çerçevede ekipler için Acarlar Longozu’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından veda programı düzenlendi. Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, "1 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül’de sona eren cankurtaran hizmetini bu yıl da başarıyla tamamladık. Hamdolsun hiçbir can kaybı yaşanmadı. 2014 yılından bu yana Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekiplerimiz, üstün gayretleriyle Sakarya’nın gururu oldu. Birçok boğulma vakası yaşandı ama ekiplerimiz sayesinde hepsi can kaybı olmadan sonuçlandı" dedi.

"484 boğulma vakasına müdahale ettik"

İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet ise, "2025 yılı sezonunda Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 46 kule, 7 jetski, 1 zodyak bot, 2 ATV ve 75 cankurtaran personeliyle görev yaptık. Yaklaşık 17 haftada 105 gün boyunca 484 boğulma vakasına müdahale ettik, 132 kayıp çocuğu ailelerine teslim ettik. Toplam 616 olaya sıfır kayıpla müdahale ederek sezonu başarıyla kapattık. Geçtiğimiz yıl da sıfır kayıpla kapatmıştık, bu başarıyı sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.