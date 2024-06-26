Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yoğun dalga ve akıntı sebebi ile denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yoğun dalga ve akıntı sebebi sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 3 gün yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle (27-28-29.06.2024) Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.