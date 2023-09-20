Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları 25 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 11 farklı merkezde gerçekleştirilecek eğitimler9 farklı alanda ve 49 branşta kursiyerlerle buluşacak. Başvurular 6 Ekim Cuma günü sona erecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi, bu yıl da Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına (SAMEK) başlıyor. 9 farklı alanda ve 49 branşta gerçekleştirilecek olan eğitimler toplamda 11 farklı merkezde kursiyerlerle buluşacak.

25 Eylül-6 Ekim arasında gerçekleştirilecek online kayıt işlemlerinin ardından, 9-13 Ekim tarihleri arasında kesin kayıt işlemleri kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek.

16 Ekim Pazartesi günü derslerinkurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar 44 44 054 (dahili 3434) nolu hattan bilgi alabilecek.

SAMEK kurslarında merkez ve branşlar şöyle:

Giyim Teknolojileri: Giyim Başlangıç, Giyim Tekamül

El Sanatları: Çeyiz, Çeyiz Tekamül, El Nakışı, İğne Oyası, Takı Tasarımı, Dekoratif Sepet Örücülüğü, Epoksi (Kişisel ve dekoratif ürünler), Tığı ve Şiş Örücülüğü, Deri Ürünleri Hazırlama, Kırkyama, Dantel Anglez, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Makrome Yapımı, Tel Kırma, Ahşap Yakma, Islak Keçe Yapımı, Amigrumi, Tokat Baskısı, Kağıttan Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Kağıt Rölyef, Elde Hesap İşi

Dil Eğitimleri: İngilizce A1-A2, Yabancılara Türkçe, Arapça A1-A2, Almanca A1

Bilgisayar Eğitimleri: Bilgisayar İşletmenliği, Hızlı Klavye Kullanımı, Erp Sistemleri, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Blok Tabanlı Robotik Kodlama

Mutfak Eğitimleri: Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Pide ve Hamur Yapım Teknikleri, Pasta ve Kurabiye Yapımı, Türk ve Dünya Mutfakları

Güzel Sanatlar: Filografi, Resim, Resim Tekamül, Ahşap Boyama, Cam Altı Boyama, Karakalem

Geleneksel Sanatlar: Çini, Tezhip,Ebru

Kişisel Gelişim: Temel Okur Yazarlık, Diksiyon, Kuranı Kerim (Kadın), İşaret Dili, Meal-Tefsir

Meslek Edindirme: Çocuk Bakımı Yardımcılığı