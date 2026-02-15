Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, parkeden 67-65 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi, normal sezonun bitimine 3 hafta kala grup liderliğini ve Play-Off'a kalmayı garantiledi.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Büyükşehir Basketbol; Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Mert İlhan, Aydın Şirin ve Berke Baran Akçam ilk 5'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Sakarya ekibi, ikinci çeyrekte rakibin aradaki farkı kapatma çabasına rağmen soyunma odasına 38-32 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip oyuna ortak oldu.

Üçüncü çeyreği 2 sayı geride kapatan Büyükşehir Basketbol, son periyotta bir ara 7 sayı geriye düştü. Maçın son dakikalarında üst üste bulduğu basketlerle farkı kapatan Sakarya temsilcisi, bitime 26 saniye kala bulduğu basketle 67-65 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı. Takım kaptanı Gökhan Aydın'ın 13 sayı ile tamamladığı müsabaka sonunda puanını yükselten Büyükşehir Basketbol, ligin bitimine 3 hafta kala grubunu lider bitirmeyi kesinleştirdi. Sakarya ekibi, bu sonuçla birlikte önümüzdeki haftalardan bağımsız olarak Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.