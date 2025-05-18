SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde belediye otobüsleri ve ADARAY’la seyahat edebilecek.

ADARAY VE BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ

Açıklamada, “Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda belediye otobüslerimiz ve ADARAY ücretsiz olarak hizmet verecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.