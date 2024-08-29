Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği biri yüzde 100 elektrikli olmak üzere 23 son teknoloji otobüs ile 1 adet metrobüs Demokrasi Meydanı’nda ulaşım filosuna katıldı ve Sakaryalıların beğenisini kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdelediği şehirdeki toplu taşıma için yepyeni bir sayfa açacak 23 yeni otobüs, hizmete alınmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirilerek ulaşım filosuna katıldı.

1'i elektrikli, 1'i mikrobüs (şehir içi taşıma aracı) olmak üzere 23 yeni otobüs, 1 metrobüs ve SASKİ tarafından altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere alınan 2 kazıcı yükleyici araç Demokrasi Meydanı’nda görücüye çıktı.

Yoğun katılımla gerçekleşentörene Başkan Alemdar’ın yanı sıraAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, teşkilat mensupları, bürokratlar, OTOKAR yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM

Şehrin sokaklarında yolcu taşımaya başlayacak olan 23 otobüs, son teknoloji özellikleriyle Sakaryalıların beğenisini kazandı. 12 metre uzunluğunda 74 yolcu kapasiteli otobüsler klima sistemi, ABS, ASR, kapı sıkışma önleyici teknolojileriyle ulaşım filosunu yeni bir seviyeye taşıdı.