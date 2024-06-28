2 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Sakarya’dan 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan ile birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran tarihinde yapılan ve 8’inci sınıf öğrencilerinin liselere girişini sağlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını açıkladı. Merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sakarya genelinde ise 500 tam puan alan 5 öğrenci olduğunu açıkladı. Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulundan Ece Eylül Kurtuluş’un, Adapazarı Ahmet Akkoç Ortaokulundan Ömer Yüksel’in, Adapazarı Sabihahanım Ortaokulundan Ecrin Zeynep Gülez’in, Adapazarı’nda bulunan özel bir okuldan Eren Bulut Üstün’ün ve Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulundan Bahar Nur Güngen’in başarısı, il genelinde sevinç ve heyecan oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “2024 LGS sınav sonuçlarına göre Türkiye Birincisi olarak başarı gösteren öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizi her daim destekleyen fedakâr öğretmenlerimize, velilerimize, el birliği ve gönül birliği içindeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.