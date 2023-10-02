Sakarya’da polis ekiplerinin son 6 günde gerçekleştirdiği uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 174 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarının bilançolarını açıkladı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 111 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 5 kilo 674 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 649 gram esrar, 258 adet uyuşturucu hap, 13 gram metamfetamin, 8 gram skunk, 4 kök Hint kenevir bitkisi, 3 gram kokain, 3 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 11 ay ve 6 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 583 bin 200 makaron, 205 bin 920 dolu makaron, 7 bin 350 sigara sarma kağıdı, bin 450 elektronik sigara, 374 kilogram tütün, bir sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 18 yıl 9 ay, 5 yıl 2 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 de şüpheli yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen 6 günlük kontrol ve denetimlerde 33 ruhsatsız tabanca, 6

ruhsatsız tüfek, 156 adet değişik çap ve markalarda fişek, çalıntı 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan en az 5, en çok 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şüpheli de yakalandı.