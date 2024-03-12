Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi. Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.