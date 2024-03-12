Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi. Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha