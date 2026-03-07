Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi 806. Sokak üzerinde seyir halinde olan Savaş A.(43) yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobilin iddiaya göre freni boşaldı.

Bayır aşağı hızlanan otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki uçuruma uçtu. Aracın uçurma açacağını anlayan otomobilde yolcu konumunda bulunan Alperen A.(12) kapıyı açarak atladı. Kaza da sürücü yaralanmazken, otomobilden atlayan çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.