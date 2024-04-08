Sakarya Büyükşehir Belediyesi, arefe gününde Emirdağ ve Emirsultan Mezarlığına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Araçlar Demokrasi Meydanı’ndan 13.00’da seferlere başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ulaşım seferlerini ücretsiz yapacak. Demokrasi Meydanı’ndan saat 13.00 itibariyle harekete geçecek olan ulaşım araçları, Emirdağ ve Emirsultan mezarlığı içi her saat başı vatandaşların hizmetinde olacak. Ziyaretçiler için seferler 17.00’a kadar sürecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların hiçbir sorun yaşamadan mezarlıklara güvenli bir şekilde ulaşması için ekiplerin sahada olacağı ifade edildi.