Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, il seçmelerinde gösterdiği başarıyla haziran ayının sonunda Sivas’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, önemli bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir sporcuları, Sakarya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde, U10, U11, U12, U13 ve U14 kategorilerinde takım halinde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Bu sonuçlarla serbest stil güreşte mücadele eden 14 sporcu, Haziran ayı sonunda Sivas’ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

"Şampiyona yolunda başarılar"

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde takım halinde şampiyon olan güreş sporcularımız, Sivas’ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır. Bu vesileyle sporcularımızı bir kez daha kutluyor, şampiyona yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.