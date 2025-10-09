Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Serdivan’da elektrikli bisikletin çalınmasının ardından aynı gece inşaat işleri yapan bir firmaya ait kamyonet de çalındı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık şüphelilerinin İstanbul’a kaçtığı belirlendi. Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla O.K. (23) ve Y.K. (21) kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan elektrikli bisiklet ve kamyonet sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.