Toplumsal duyarlılığı artırmak ve savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek amacıyla Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Necmettin Öztürk İlkokulu öğrencileri tarafından "Gazze İçin 1000 El" adlı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, ellerine boya sürerek büyük bir bez üzerine "Stop the War" (Savaşı Durdurun) yazısını oluşturdu. Bu sembolik meydan performansıyla öğrenciler, tüm dünyaya barış ve dayanışma mesajı verdi.

"Bugün çok güzel bir tevafuk oldu"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, yapılan anlaşma ile Filistin’de artık çocukların ölmeyeceğini ifade ederek, "Bugün çok güzel bir tevafuk oldu. Filistin’de tam iki yıldır her gün bombaların atıldığı bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta en çok etkilenenler çocuklarımız. Okulları, evleri, marketleri ve marketleri bombalandı. Çok fazla çocuğumuz organlarını kaybetti. Ama çok şükür bugün ateşkes antlaşması imzalandı. Bu sayede artık Filistin’de çocuklar ölmeyecek" dedi.

Ümraniye İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Özen, yapılan çalışmayı tebrik ederek, "İnşallah minik yüreklerin dualarıyla bu yaşadığımız asırda zulümler sona erer. Hepimizin yürekleri sızlıyor. Ekranlara bakamıyoruz, yemek yerken düşünüyoruz. Bizler içip yiyoruz ama orada ki kardeşlerimiz sefalet çekiyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Ben bu yaptığınız faaliyeti yürekten kutluyorum" diye konuştu. Çocuklar ise Filistin’de yaşanan savaş dolayısıyla ölen çocuklara çok üzüldüklerini söyleyerek savaşın bitmesini istedi.