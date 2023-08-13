Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye buluşmaları devam ediyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yaz tatilinde de gençlerin boş vakitlerini değerlendirmelerine katkıda bulunuyor. Sinema Yazarı Enver Gülşen’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide, günümüzün dijital platformlarında yayınlanan diziler ve filmlerin, izleyicilere nasıl bir algı sunduğu ele alındı.

Programda, dizi ve filmlerden seçilmiş kesitler izlenerek, içeriklerin nasıl bir algı yarattığı üzerine incelemeler yapıldı. Gençler, karakterlerin ve hikâyelerin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını tartıştı. Sinema Yazarı Enver Gülşen'in rehberliğinde gerçekleşen buluşma, gençlerin medya içeriklerini daha bilinçli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağladı.Enver Gülşen, “İzleyici kitlesinin genişlemesi ve çeşitlenmesiyle birlikte, diziler ve filmler aracılığıyla iletilen mesajların etkisi de artıyor” diyerek, dijital platformların, günümüzde sinema ve televizyon dünyasını önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Enver Gülşen tarafından, sinemanın, sadece eğlence aracı olmanın ötesinde, toplumsal algıyı şekillendirmede önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Gülşen,“Sinema, düşüncelerin, duyguların ve mesajların iletilmesinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Bu etkinlik, gençlerin medya içeriklerini daha eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve medya okur-yazarlığı kazanmalarına destek oldu.”