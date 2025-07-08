Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “kaçak ve usulsüz kullanıma geçit yok” talimatı doğrultusunda harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, özellikle şehrin kırsal kesimlerinde başlattığı denetim çalışmaları ile kaçak su kullanımına geçit vermiyor. 16 ilçe, 672 mahallede rutin olarak yapılan kontroller ile 6 ayda 27 bin 300 hanenin kullanımına denk gelen 410 bin metreküp kaçak su kullanımının önüne geçildi.

Bugün yapılan denetimlerde de Kocaali ilçesinde bir vatandaşın 110 dönüm tarım arazisine kaçak bir şekilde su sağladığı tespit edildi. Ekipler su hatlarını mühürlerken, şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK HATLAR TESPİT EDİLİYOR

Su stresinin artmasıyla birlikte kaçak kullanımların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran ekipler, mahallelere su ileten ana hatlardan şahıs arazilerine kaçak su sağlayan vatandaşları tespit ediyor.

2025 yılı başından bu yana gerçekleştirilen denetimlerdeortalama 27 bin 300 hanenin kullanımına denk gelen 410 bin metreküp kaçak su kullanımının önüne geçildi. Kaçak ve usulsüz su kullanım tespit edilen noktalarda su hatları mühürlendi.

MÜHÜRLENDİ, YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

SASKİ ekiplerinin Kocaali ilçesinde yaptığı denetimde bir vatandaşın 110 dönüm tarım arazisine kaçak bir şekilde su sağladığı tespit edildi. Ekipler su hatlarını mühürlerken, şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

SASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Usulsüz su kullanımların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü kırsal bölgelerde yağışların azalması ile birlikte kaçak su kullanımı artış gösteriyor. Kaçak kullanım ile yapılan tarımsal alan sulamaları mahallelerde depo seviyelerinin düşmesine ve su kesintisine neden oluyor.Unutmayalım ki, Sakarya’nın her bir damla suyunda bu şehrin geleceğinin de hakkı var. Her geçen gün su stresi artan su kaynaklarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız” denildi.