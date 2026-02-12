Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Adapazarı, Ferizli ve Serdivan ilçelerinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 milyon 201 bin 750 bandrolsüz boş makaron, 56 bin 600 doldurulmuş makaron, 185 kilogram kıyılmış ve paketlenmiş tütün, son kullanma tarihi geçmiş nargile tütünleri ile seri üretimde kullanılan 3 sigara sarma makinesi ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.