Toplantıda, Bursa ve ilçelerinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, belediyelerin ortak projelerle sektöre nasıl katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Talebi olan ilçelere gerekli desteklerin sağlanmasına yönelik kararların alındığı toplantıda, HAGEL’in gelecek dönemde kırsal kalkınmanın geliştirilmesi için planladığı projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda sonrası değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin tarım ve hayvancılıktaki öncü rolüne dikkat çekerek, "Yenişehir olarak, Bursa’nın hayvancılık potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. HAGEL bünyesinde bir araya geldiğimiz değerli belediye başkanlarımızla birlikte, kırsal kalkınmayı canlandıracak projeleri istişare ettik. Üreticimizin emeğini korumak, modern hayvancılık tekniklerini yaygınlaştırmak ve ilçelerimizin taleplerine hızlı yanıt vermek önceliğimiz olacak" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından heyet, Yenişehir Belediyesi Mezbahası’nı ziyaret ederek tamamlanan yenileme çalışmalarını inceledi. Burada konuklarına HAGEL’in destekleriyle gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarını anlatan Başkan Ercan Özel, tesisin hijyen ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkardıklarını belirtti. Başkan Özel, "Kasaplar Derneğimizle kurduğumuz güçlü diyalog sayesinde ihtiyaçları yerinde tespit ettik ve hemen işe koyulduk. Bu kapsamda 2 bin 760 metrekarelik zemin alanını modern parke taşlarıyla kapladık, 340 metre uzunluğunda beton duvar inşa edildi. Üzerine çit çekerek güvenli ve estetik bir çevre oluşturuldu. Kasap esnaflarımıza, hayvancımıza ve vatandaşlarımıza daha hijyenik, düzenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA