Edinilen bilgilere göre, 51 KV 160 plakalı tırın balatalarının ısınması sonucu başlayan yangında dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İğneada'dan yüklediği hamsileri İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan tırın sürücüsü, seyir halindeyken lastik kısmından duman çıktığını fark etti. Durumu fark eder etmez aracı yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.