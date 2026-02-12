CHP Sözcüsü Yücel Akbulut, su tarifesine yapılan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ak Parti grubunun su fiyatlarında artış tepkisine açıklama getiren Akbulut “Başkan, kendisinin su zammında yanlış yönlendirildiğini birçok mecrada söyledi. Suya zaten indirim yapmanın yanlış olduğunu, yanlış yönlendirildiğini söyledi ve bir artış gerçekleşti. Bu artış sizin de bildiğiniz üzere ihtiyaçtan kaynaklandı. Zaten Bursa'daki suyun azaldığını bu yasak kararları yaşadık. Tekrar bahsedebiliriz. Biz bunları gidermeye çalışıyoruz. Biz su üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. Ama geldiğimiz noktada sürekli ulaşıma zam yaptınız, suya zam yaptınız diye bize bir şeyler söylenecekse, sizin yönettiğiniz Türkiye'deki zam oranlarına bir bakmanızı öneririm. Vatandaşın cebindeki paranın hesabını yapıyorsan, senin için bu kadar önemliyse, neden bu önemliyi ver? Senin cebine giren paradan vatandaşa niye şov yapıyorsun? Dedim işte bu, bu yanlış. Bak, popülist politika budur. Bundan daha büyük bir popülist politika yoktur. Öncesinde yapsaydılar biz de Oktay Başkan'ı alkışlardık” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi