AK Parti Sözcüsü Sinan Kahraman, belediye meclisinde 43 gündür özel halk otobüsü işletmecilerine ödeme yapılmadığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kahraman “Bununla alakalı bir gündem olmuştu. Bugün Mustafa başkan burada yok ama en azından sizler vesile olarak bu konuştuklarımızın hepsini hem canlı yayındaki arkadaşlar hem de sizlerin iletmeniz gerekir. 43 günde beri halk otobüsü işleten esnaflarımızın ödemeleri yapılmıyor. Tam 43 günden beri. Daha önce de yine aynı konu olduğunda bu konuyu gündem olmuştu ve toplantı yapmışlardı. O yüzden biz bu konunun direkt takipçisi olacağımızı AK Parti grubu adına buradan söylemek. Bunun haricinde Büyükşehir Belediyesi olarak biz kişi başı 45 TL haftada üstlerine verilmek üzere destek veriyoruz. Kişi başı 45 TL. Bunun büyükşehir Belediyesi’nden burulaş alıyor. 45 TL olarak değil ,31 TL olarak ölüyor. Lakin bırakın 31 lirayi bile ödeyemiyorlar ve burada halk otobüsleri ciddi anlamda bir problem olacak. İradecilerin yapması gereken asıl mevzu şurada şu. Sıkıntı çıkmadan konuya müdahil olurlarsa, yani yine bir grevle veya başka bir konuyla yönetim karşı karşıya gelmemesi gerekir. Bunun karşı karşıya gelmesi tüm vatandaşlarımız açısından böyle bir şeyin olmasını biz AK Parti grubu olarak istemiyoruz. Gerek kontak kapatma gerekse başka bir şey şekilde istemiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi