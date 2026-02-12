Kaza Sinanbey Mahallesi Nuridoğrul caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Musa E. Yönetimindeki bisiklet, yol kenarına park edip sürücü kapısını açan Ahmet U. Yönetimindeki 42GD616 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet yolda seyreden İbrahim Y. Yönetimindeki 16AOH395 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: Mehmet Sevinç