Sakarya’da kamyonet kasasında taşınan buzdolabının düşmesini önlemek amacıyla bir kadının ayakta tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki kamyonet kasasında taşınan buzdolabının düşmesini önlemek için bir kadının ayakta yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin hız yapmasına rağmen kadın buzdolabını tutarak yolculuğuna devam etti. Kamyonetin kasasında ayakta duran kadın, dengesini koruyarak buzdolabının düşmesini engellemeye çalıştı. O anlar saniye saniye görüntülenirken kamyonet bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.